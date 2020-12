Die Bundesregierung hat die Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Neujahr gelockert. So dürfen maximal zehn Personen zum Fest zusammenkommen (Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen). Jedoch können Bundesländer individuelle Verordnungen erlassen. Genau über diese Möglichkeiten denken derzeit die einzelnen Bundesländer intensiv nach. Dadurch entstehen Unterschiede hinsichtlich der erlaubten Personenzahl bei Treffen, Hotelübernachtungen oder auch bei der Gültigkeitsdauer der Vorgaben, was wiederum die Weihnachts-Reiseplanung erschwert. Die „Corona-Reise-Check“-App der Apotheken Umschau möchte Licht ins Dunkel bringen.

Reiseplanung zu Weihnachten: „Corona-Reise-Check” per App von der Apotheken Umschau zeigt individuelle Corona-Regeln

Auch in diesem besonderen Jahr möchten viele Deutsche zu Weihnachten ihre Familien besuchen und fragen sich, wie dies unter Einhaltung der Corona-Regelungen möglich ist. Beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern wurden Ausnahmeregelungen für das Fest beschlossen, die es zu beachten gilt.

Wer Bundesländergrenzen überschreitet, ist unter Umständen mit neuen Regeln konfrontiert: von Kontakt- bis hin zu Ausgangsbeschränkungen oder einem Einreiseverbot, dynamisch beeinflusst von aktuellen Corona-Fallzahlen je nach Bundesland.

Darum bietet die Apotheken Umschau jetzt auch per App tagesaktuell Auskunft über die Corona-Maßnahmen am Zielort inkl. Angabe des aktuellen Inzidenzwerts.

Der Corona-Reise-Check vereint alle 16 Landesverordnungen in einem Entscheidungsbaum und wird bei neuen Verordnungen unter juristischer Aufsicht täglich aktualisiert. Zugleich scannt die Anwendung automatisiert die aktuellen Listen der in- und ausländischen Risikogebiete der Bundesländer und des Robert-Koch-Instituts (RKI) oder fragt diese über Schnittstellen ab. In einfacher Sprache erhalten die Nutzer:innen die für ihr Reiseziel geltenden Bestimmungen auf Basis der Listen von RKI, Bund und Ländern. Ob eine Quarantäne erforderlich ist oder nicht, zeigt das Ergebnis.

Für eine valide Auskunft beim Corona-Reise-Check sind nur wenige Angaben erforderlich:

Reisegrund: beruflich oder privat

Reiseziel Inland

besuchte Länder im Ausland innerhalb der letzten 10 Tage

Auch nach dem Weihnachtsfest werden Reisen, national und international, weiterhin nur unter Auflagen und Einschränkungen möglich sein. Der Corona-Reise-Check wird der Lage entsprechend regelmäßig mit weiteren nützlichen Funktionen aktualisiert.