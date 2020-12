Zum Start in die neue Woche läutet Amazon seine Last Minute Angebote ein. Bis zum 23. Dezember erwarten euch täglich zahlreiche Angebote. Am heutigen tag stehen unter anderem verschiedene HomeKit-Produkte von Meross im Fokus. Unter anderem gibt es Rabatt auf Steckdosen, Garagentoröffner, Lampen und mehr.

HomeKit-Produkte von Meross im Preis gesenkt

Der Zubehörhersteller Meross hat in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Produkte auf den markt gebracht, von denen auch das ein oder anderen Produkte den Weg in unseren „HomeKit-Haus“ geschafft hat. So setzen wir beispielsweise auf den HomeKit-Lichtschalter und den Garagentoröffner.

Am heutigen Tag reduziert Amazon verschiedene HomeKit-Produkte im Preis. Auf diese möchten wir euch natürlich aufmerksam machen.

WLAN Outdoor Steckdose meross Smart Außensteckdose Wasserdicht, WiFi Garten Dopplesteckdose,... Ideal für den Außenbereich: IP44 wetterfestes Gehäuse und Steckdosenabdeckung, die das Eindringen...

2 einzelne Steckdosen und zuverlässiger Anschluss: Mit 2 Steckdosen, die unabhängig voneinander...

WLAN LED Nachttischlampe funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Dimmbar Atmosphäre Touch-Tischlampe... ⭐Siri & HomeKit : Meross LED Nachttischlampe kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple...

⭐Sprachsteuerung: WLAN Nachtlampe ist mit Apple HomeKit, Siri, Alexa und Google Assistant...

WLAN LED Streifen funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart RGB Strip, 12V IP20... 💡Fernbedienung: Mit der Home App oder Meross-App können Sie die Lichter von WiFi Streifen von...

💡DIY Dimming HomeKit Strip: HomeKit Streifen unterstützt keine Farbtemperatur und mit 550 Lumen...

