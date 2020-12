Die Deutsche Telekom hält für ihre Mobilfunkkunden in der Vorweihnachtszeit ein ganz besonderes Geschenk bereit. Kunden erhalten 100GB Datenvolumen geschenkt.

Telekom schenkt Mobilfunkkunden 100GB Highspeed-Volumen

Es ist schon Tradition, dass die Deutsche Telekom ihren Mobilfunkkunden Monat für Monat ein kleines Datengeschenkt macht. So haben wir euch beispielsweise Ende letzter Woche darüber informiert, dass sich Mobilfunkkunden ihre 500MB für den Monat Dezember abholen können.

Neben den 500MB startet die Telekom am heutigen Tag eine neue Promotion und hält ein besonders interessantes Datengeschenk bereit. Kurzum: Ihr erhaltet 100GB Highspeed-Volumen geschenkt. Soweit uns bekannt, können grundsätzlich Kunden, die einen Tarif nach 2011 abgeschlossen haben, von den 100GB profitieren. Folgende Tarife nehmen Teil

MagentMobil

MagentMobil Young

Family Card

Data Comfort

Combi Card

Am einfachsten könnt ihr euch über die 100GB als Datengeschenk über die MeinMagenta-App sichern. Sobald ihr die App öffnet, solltet ihr einen Button „Datengeschenk“ vorfinden. Habt ihr euch vergangene Woche bereits die 500MB gesichert, so werden zunächst die 500MB verbraucht. Anschließend geht es mit den 100GB weiter. Sollten auch dieses vor Monatsende verbraucht sein, so nutzt ihr wieder das Inklusivvolumen eures Tarifs.

Anfang dieses Jahres zum start der Corona-Pandemie schenkte die Telekom ihren Kunden zweimal 10GB Datenvolumen (März und April). Das Datengeschenk über 100GB stellt das größte Datengeschenk der Telekom dar, an das wir uns erinnern können.