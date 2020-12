Apple hat vor wenigen Augenblicken die AirPods Max offiziell vorgestellt. Dabei handelt es sich um neue Apple Over-Ear-Kopfhörer mit fantastischem Hi-Fi Audio, Adaptivem EQ, Aktiver Geräuschunterdrückung und 3D-Audio. Die AirPods Max sind ab dem 15. Dezember verfügbar, Vorbestellungen nimmt Apple ab sofort entgegen.

AirPods Max sind da

Nun ist es offiziell. Die AirPods Max – die in den letzten Wochen als AirPods Studio durch die Gerüchteküchen gingen – wurden vor wenigen Augenblicken von Apple offiziell vorgestellt.

Es handelt sich bei den AirPods Max um innovative kabellose Kopfhörer, die die Magie der AirPods in ein Over-Ear Design mit Hi-Fi Klangqualität bringen. Sie kombinieren ein spezielles akustisches Design, H1 Chips, fortschrittliche Software und die Power von Computational Audio zu einem ganz neuen Hörerlebnis mit Adaptivem EQ, Aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und 3D-Audio. Die AirPods Max kommen in Space Grau, Silber, Sky Blau, Grün und Pink.

„Die AirPods sind die beliebtesten Kopfhörer der Welt, geschätzt wegen ihrer einfachen Einrichtung, der unglaublichen Klangqualität und ihres ikonischen Designs. Die neuen AirPods Max bringen die ausgezeichneten Eigenschaften der AirPods in ein beeindruckendes Over-Ear Design mit Hi-Fi Audio“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple. „Das spezielle akustische Design, kombiniert mit leistungsstarken H1 Chips und fortschrittlicher Software, ermöglicht es den AirPods Max, Computational Audio zu nutzen, für ein fantastisches Hörerlebnis ganz ohne Kabel.“

Ein ganz neues Hörerlebnis

Die AirPods Max haben einen von Apple entwickelten dynamischen 40 mm Treiber, der satten Bass, präzise Mitten und glasklare Höhen wiedergibt, sodass jede Note zu hören ist. Dank eines einzigartigen Motors aus Doppelring-Neodym-Magneten liegt die gesamte harmonische Verzerrung bei unter 1 Prozent innerhalb des gesamten hörbaren Spektrums, selbst bei maximaler Lautstärke. 1 Die AirPods Max haben in jeder Ohrmuschel einen H1 Chip von Apple, bieten ein spezielles akustisches Design und fortschrittliche Software und Computational Audio sorgt für ein Hörerlebnis mit höchster Klangqualität. Unter Nutzung aller 10 Audiokerne des Chips — die 9 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde ausführen können — liefern die AirPods Max exzellenten Klang mit dem Adaptiven EQ, Aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und 3D-Audio.

Adaptiver EQ: Die AirPods Max verwenden Adaptiven EQ, um den Klang für die jeweilige Ohrmuschel einzustellen. Hierzu messen sie das Soundsignal und passen die tiefen und mittleren Frequenzen in Echtzeit an — und liefern satten, detailreichen Klang.

Aktive Geräuschunterdrückung: Die AirPods Max liefern immersiven Sound durch Aktive Geräuschunterdrückung, damit das Hörerlebnis im Mittelpunkt steht. Jede Ohrmuschel hat drei nach außen gerichtete Mikrofone, die Umgebungsgeräusche erkennen, und ein nach innen gerichtetes Mikrofon, das den ans Ohr abgegebenen Sound überwacht. Mithilfe von Computational Audio passt sich die Geräuschunterdrückung je nach Sitz und Bewegung des Kopfhörers in Echtzeit an.

Transparenzmodus: Die AirPods Max haben einen Transparenzmodus, um Musik und gleichzeitig Umgebungsgeräusche zu hören. Der Transparenzmodus sorgt dafür, dass alles — sogar die eigene Stimme — ganz natürlich klingt, während Audio perfekt wiedergegeben wird. Mit der Taste für die Geräuschkontrolle kann man einfach zwischen Aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus wechseln.

3D-Audio: Die AirPods Max nutzen 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking, um Töne dreidimensional wiederzugeben — und bieten immersiven Sound wie im Kino bei 5.1, 7.1 und Dolby Atmos Audioaufnahmen. 3D-Audio nutzt die Beschleunigungs‑ und Gyrosensoren in den AirPods Max und iPhone oder iPad, um Kopfbewegungen und Bewegungen des Geräts zu verfolgen. Es vergleicht die Bewegungsdaten und ordnet das Soundfeld neu zu, sodass es mit dem Gerät verbunden bleibt, selbst wenn sich der Kopf des Anwenders bewegt.

Batterie und Leistung

Die AirPods Max bieten eine großartige Batterielaufzeit von bis zu 20 Stunden für Hi-Fi Audio, Telefonate oder Filme bei eingeschalteter Aktiver Geräuschunterdrückung und aktiviertem 3D-Audio. Die AirPods Max werden mit einem weichen, flachen Smart Case geliefert, das die AirPods Max in Standby schaltet. So verbrauchen sie nahezu keine Batterie, wenn sie nicht verwendet werden.

Preis & Verfügbarkeit

Die AirPods Max sind für 597,25 Euro erhältlich und können ab heute über den Apple Online Store und in der Apple Store App in den USA und mehr als 25 weiteren Ländern und Regionen bestellt werden. Die AirPods Max werden ab Dienstag, 15. Dezember ausgeliefert. Weiter heißt es in der begleitenden Apple Mitteilung, dass die AirPods Max Apple Geräte mit iOS 14.3 oder neuer, iPadOS 14.3 oder neuer, macOS Big Sur 11.1 oder neuer, watchOS 7.2 oder neuer oder tvOS 14.3 oder neuer erfordern. Dies impliziert, dass die jeweiligen finalen Version spätestens kommenden Dienstag veröffentlicht werden.