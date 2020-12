Vergangene Woche haben wir euch auf ein internes Apple Dokument aufmerksam gemacht, welches darauf hindeutet, dass Apple am heutigen Dienstag neue Hardware ankündigt. Dabei könnte es sich um die sogenannten AirPods Studio handeln.

Vergangene Woche hat Apple seinen Technikern empfohlen, sich auf neue Produkt-SKUs, neue / aktualisierte Produktbeschreibungen und neue / aktualisierte Produktpreise vorzubereiten. Als Termin wurde der heutige Dienstag (14:30 Uhr) genannt. Seitdem das interne Dokument aufgetaucht ist, gab es verschiedene Spekulationen, um welches Produkt es sich handeln könnte.

Am gestrigen Abend tauchte das Gerücht auf, dass es sich um eine neue Apple TV Generation handeln könnte. Es kristallisierte sich jedoch heraus, dass AppleTV für den heutigen Tag höchstwahrscheinlich ausscheidet.

Some reading on our stories about the long-in-development Apple headphones April: https://t.co/IN5Yy7aDGI and in October https://t.co/cONNugsahk “Apple is still planning to announce high-end, noise-canceling over-ear headphones.”

