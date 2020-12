Apple TV+ Nutzer können sich nicht nur über eine Vielzahl von neuen Produktionen auf der Streaming-Plattform freuen, Apple hat bereits auch einige bestehende Serien für eine zweite Staffel verlängert. Wie Deadline berichtet, hat die Sci-Fi-Dramaserie „For All Mankind“ nun sogar schon grünes Licht für eine dritte Staffel erhalten.

„For All Mankind“ erhält dritte Staffel

Apple ist dafür bekannt, relativ schnell eine Serie in die Verlängerung zu schicken. So wurde beispielsweise kurz nach dem Start von „See“, „Dickinson“, „The Morning Show“ und „For All Mankind“ jeweils eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Die zweite Staffel von „For All Mankind“ startet zwar erst am 19. Februar 2021, das hindert Apple jedoch nicht daran schon jetzt eine dritte Staffel in Auftrag zu geben.

Die Dreharbeiten für die dritte Staffel sollen im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel wurden Mitte März zeitweise aufgrund der COVID-19 Pandemie eingestellt. Dies betraf nicht nur „For All Mankind“, sondern alle TV-Serien und Filme, die sich für Apple TV+ in der Produktion befanden. Mittlerweile sollen die restlichen Episoden jedoch abgedreht sein.

Zum Handlungsverlauf der dritten Staffel oder neuen Verpflichtungen gibt es noch keine Informationen. Fest steht, dass die Zusage für eine dritte Staffel der Kreation von Ronald D. Moore einen Vertrauensvorschuss gibt. Dabei können sich Fans sicher sein, dass sie am Ende der kommenden Staffel nicht mit einem möglichen Cliffhanger alleine gelassen werden.

„For All Mankind“ erzählt vom Leben der Astronauten, Ingenieure und ihren Familien und stellt sich eine Welt vor, in der das globale Wettrennen ins All nie beendet wurde und das Weltraumprogramm das kulturelle Herzstück aller amerikanischen Hoffnungen und Träume geblieben ist. Die Serie „For All Mankind“ aus der Feder des für einen Golden Globe nominierten Emmy Award-Gewinners Ronald D. Moore zeigt Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt und Jodi Balfour als Darsteller. Die Produktion gehört zu den ersten Serien überhaupt, die Ende letzten Jahres auf Apple TV+ angelaufen sind.

Hier seht ihr den Trailer zur zweiten Staffel: