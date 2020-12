Knapp zwei Wochen ist es her, dass Apple mit „The Magic of Mini“ sein englisch-sprachiges Weihnachts-Video 2020 veröffentlicht hat. Ab sofort steht auch die deutsche Fassung auf YouTube zur Ansicht bereit.

„mini klingt magisch feat. Tierra Whack“

Aus „The Magic of Mini“ wird in der deutschen Variante „ „mini klingt magisch“. Damit setzt Apple die Tradition der letzten Jahre fort und stellt pünktlich zum Weihnachtsfest ein begleitendes Videos bereit.

Dabei setzt Apple auf die Tatsache, dass Musik die Stimmung verbessern kann. Der neue HomePod mini steht in dem Clip im Fokus. In dem Video sind die beiden Songs

zu hören.

Falls ihr darüber nachdenkt, euch zu Weihnachten einen HomePod mini zu kaufen bzw. diesen zu verschenken, so könnte dies zu einem Problem werden. Vielerorts sind die Apple Lautsprecher ausverkauft und der Apple Online Store nennt aktuelle Ende Januar als Liefertermin. Andere Kaufempfehlungen hat Apple auf einer eigens eingerichteten Webseite zusammengestellt.