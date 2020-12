Telefónica Deutschland / o2 gibt eine neue Wasserstandsmeldung zum Ausbau seines Mobilfunknetzes. Unter anderm erfahren wir so, dass o2 zusätzlich 7 Millionen Menschen mit 4G/LTE versorgt. Bis zum Jahr 2025 will das Unternehmen 5G flächendeckend anbieten.

o2 versorgt rund 7 Millionen Menschen zusätzlich mit 4G

o2 vermeldet, dass 98 Prozent der Haushalte in Deutschland nun mit 4G versorgt werden und damit die bundesweite Auflage der Bundesnetzagentur (BNetzA) erfüllt wird. Trotz der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, hat o2 die 4G-Versorgung in Deutschland um 14 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres gesteigert. Dafür hat das Unternehmen allein in 2020 rund 10.000 4G-Elemente für Flächenwirksamkeit und Kapazität verbaut und schnelles Internet verstärkt in den ländlichen Raum gebracht. Bundesweit versorgt das Unternehmen nun rund 7 Millionen Menschen zusätzlich mit 4G.

In den Bundesländern ist o2 ebenfalls auf einem guten Weg, die Auflagen des Regulierers zu erfüllen. Die Stadtstaaten versorgt das Unternehmen bereits seit Jahresbeginn mit 100 Prozent, im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW liegt die Versorgung bei mehr als 99 Prozent und in den meisten Flächenländern sind die von der BNetzA geforderten 97 Prozent erreicht. Insgesamt hat das Unternehmen eine rasante Aufholjagd hingelegt – und das, obgleich die Corona-Pandemie die Lieferkette in Teilen unterbrochen hat und es bei Dienstleistern quarantäne-bedingt zu Einsatzausfällen gekommen ist. In einigen Bundesländern hat o2 die bundesweite Steigerung sogar deutlich übertroffen. In Hessen beispielsweise hat das Unternehmen in 2020 seine 4G-Versorgung um 20 Prozentpunkte erhöht. In Rheinland-Pfalz werden es etwa 30 Prozentpunkte sein.

5G bis 2025 flächendeckend

Auf diesem Erfolg ruht sich das Unternehmen aber nicht aus. Es treibt seinen Netzausbau weiter massiv voran und investiert bis 2022 insgesamt rund vier Milliarden Euro. Mit den Investitionen will o2 das 4G-Netz noch weiter verbessern und gleichzeitig das 5G-Netz ausbauen. Mit dem Start des 5G-Netzes im Oktober 2020 hat das Unternehmen die Tür zu einer neuen Dimension der Digitalisierung aufgestoßen. Bis Ende 2021 will o2 rund 30 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen und bis 2025 über ein flächendeckendes Netz verfügen.