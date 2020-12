Sonos hat soeben bekannt gegeben, dass es ab heute möglich sein wird, dass ihr zwei Sonos Subs in eurem Home Entertainment Set-up betreiben könnt. Sollte euch ein Sub nicht reichen, so könnt ihr das Ganze mit einem zwei Sub noch einmal basslästiger gestalten.

Sonos informiert, dass es durch ein neues Software Update von Sonos ab heute möglich sein wird, einen zweiten Sonos Sub im Home Entertainment Set-up zu betreiben. Dazu muss der Sub mit einer Arc, Beam, Playbar, Playbase oder Amp verknüpft sein.

Wie genau die Einrichtung eines zweiten Sub für das Home Entertainment Set-up funktioniert, findet ihr in der Sonos S2 App. Einer der Subs im System muss dabei ein Sub (Gen. 3) sein, der für die zusätzliche Leistung sorgt.

Der Sonos Sub fügt sich mit seinem eleganten Design perfekt in jedes Wohnzimmer ein und sorgt für tiefe Bässe. Die Option, einen zweiten Sub zum Home Entertainment Set-up hinzuzufügen, wurde von Sonos Usern und Installationspartnern vermehrt nachgefragt, damit Bass-Enthusiasten beim TV-Schauen noch tiefere Bässe genießen können und um den Klang für größere Wohnzimmer weiter zu verbessern. Ist der Fernseher ausgeschaltet, profitieren Musik und alle weiteren Streaminginhalte ebenfalls von mehr Bass.

Im Laufe des heutigen Tages steht das zugehörige Update für die Sonos App zum Herunterladen zur Verfügung.