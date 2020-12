Ab sofort ist die HomeKit Vintage-Glühbirne von Meross in Deutschland erhältlich. Zum Start erhaltet ihr 15 Prozent Einführungs-Rabatt. Die HomeKit Vintage-Glühbirne ist sofort verfügbar und wird unmittelbar verschickt.

HomeKit Vintage-Glühbirne von Meross ab sofort erhältlich

In den letzten Wochen und Monaten hat Meross verschiedene HomeKit-Produkte auf den Markt gebracht. Neben HomeKit-Steckdosen denken wir beispielsweise an den HomeKit-LightStrip.

Ab sofort gehört auch eine HomeKit Vintage-Glühbirne zum Meross-Portfolio. Die E27 WLAN-Glübirne könnt ihr klassisch in HomeKit einbinden und dort nutzen. Die Steuerung erfolgt per Apple Home-App Siri oder einer anderen HomeKit-fähigen App. Natürlich könnt ihr die HomeKit Vintage-Glühbirne von Meross auch in Automationen, Regeln, Szenen etc. nutzen. Darüberhinaus kann die „Edison Vintage Glühbirne“ sich mit Amazon Alexa und Google Assistant gesteuert werden.

Das Doppelpack der der HomeKit Vintage-Glühbirne von Meross kostet 36,99 Euro. Zur Einführung bietet euch Meross einen 15 Prozent Rabatt-Gutschein an. Diesen müsst ihr auf der Produktseite aktivieren. Ist dies geschehen, so zahlt ihr nur 31,44 Euro für das 2er Set.