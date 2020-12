Nachdem bereits das iPad Pro 2018 mit einem neuen Design aufwarten konnte, hatten auch die iPhone 12 Modelle ihre Rundungen abtrainiert und sind nun deutlich „kantiger“. Mit den flachen Kanten lässt sich Apple von klassischen Produkten wie dem iPad der ersten Generation und dem iPhone 5 inspirieren. Aber was ist mit der Apple Watch? Es gibt zwar keine Anzeichen dafür, dass Apple in absehbarer Zeit seine Smartwatch neu gestalten wird, der Designer Wilson Nicklaus hat dennoch ein Konzept entworfen, das eine neue Apple Watch mit genau diesen flachen Kanten zeigt.

Konzept zeigt Apple Watch Series 7

Designer Wilson Nicklaus erstellte einige Renderbilder, die zeigen, wie eine Apple Watch Series 7 mit flachen Kanten aussehen könnte, was an das Design-Konzept der neuesten iPhone- und iPad-Modelle erinnert. Das Konzept sieht keine Änderungen des Apple Watch-Displays oder des Seitenverhältnisses vor, sondern konzentriert sich nur auf das Metallgehäuse.

Finally figured out how to animate in Fusion 360, kinda by accident 😂#apple #applewatch pic.twitter.com/sAap2zYOAg — Wilson  (@Wilson_boi_101) December 4, 2020

Apple ist dafür bekannt, dass seine Produkte einem einheitlichen Design folgen. Das iPad Pro, das iPad Air und die iPhone 12 (Pro) Modelle teilen einige Designelemente miteinander – ganz zu schweigen vom Pro Display XDR und dem MacBook Pro. Daher würde es uns nicht überraschen, wenn das Unternehmen tatsächlich eine Apple Watch auf den Markt bringen würde, die dem gezeigten Konzept zumindest ähnelt. Optisch würde uns die Apple Watch Series 7 so durchaus gefallen. Für unseren Geschmack könnte die Konzept-Apple-Watch noch ein wenig dünner sein, was der Designer jüngst auch in einer weiteren Version umgesetzt hat. Stellt sich nur die Frage, ob ein solches Design am Handgelenk bequem wäre. Wir sind gespannt, wohin die Reise geht.