Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen Livesport-Highlights bei MagentaSport als Free-TV Angebot zeigt. Eine Registrierung oder ein Login sind nicht notwendig, um die kostenfreien Spiele zu sehen.

Livesport-Highlights bei MagentaSport als Free-TV Angebot

MagentaSport bietet rund um Weihnachten ein umfangreiches Livesport-Programm: In über 150 Übertragungen zwischen dem 12. Dezember und 6. Januar werden dabei einzelne Highlight-Events kostenfrei für alle angeboten.

Darunter in der 3. Liga das attraktive Top-Spiel des viermaligen Deutschen Meisters 1. FC Kaiserslautern gegen die Löwen vom TSV 1860 München am 15. Dezember. Auch der Auftakt der neuen PENNY DEL-Saison am 17. Dezember mit dem Klassiker Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG ist frei empfangbar. Darüber hinaus erstmals im deutschen TV: Basketball Live-Konferenzen mit parallelen Spielen der easyCredit Basketball Bundesliga und der Turkish Airlines Euroleague am 29. und 30. Dezember.

Alle kostenfreien Spiele sind ohne Registrierung und ohne Login über magentasport.de oder die MagentaSport App auf allen gängigen SmartTV Plattformen zu sehen

Die Free-TV-Events ohne Registrierung und Login in der Übersicht