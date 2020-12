Anfang dieser Woche stellte Apple die neuen AirPods Max vor. Diese können bereits über den Apple Online Store vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart findet am 15. Dezember statt. Im Vorfeld hat Apple verschiedene Medien, YouTuber, Influencer etc. mit einem Testgerät versorgt. Das Embargo ist soeben gefallen und die ersten Unboxing-Videos und Eindrücke sind da.

AirPods Max: Unboxing-Videos + erste Eindrücke sind da

Bei den AirPods Max handelt es sich um innovative kabellose Kopfhörer, die sich laut Apple durch fantastischen Hi-Fi Audio, Adaptives EQ, Aktive Geräuschunterdrückung und 3D-Audio auszeichnen.

Das Presse-Embargo ist gefallen und die ersten Videos zu den AirPods Max sind da. Für ein ausführliches Review ist es noch etwas früh. Diese erwarten wir in den kommenden Tagen. Mit den ersten Videos erhalten Anwender zumindest einen deutlich besseren Einblick in das neue Gerät. Die Kollegen von The Verge kommentieren die AirPods Max wie folgt

Was den Klang angeht, hatte ich ein paar Stunden lang Spaß beim Hören der AirPods Max – sie sind klar und hell, haben eine angenehm breitere Klangbühne als meine Sony-Kopfhörer und überhaupt keine Verzerrungen, selbst bei maximaler Lautstärke. Wir werden in Kürze eine vollständiges Review zu den AirPods Max durchführen, einschließlich Tests von räumlichem Audio und Apples Behauptung, Atmos-Surround-Sound zu unterstützen. Bleibt also auf dem Laufenden. Seid jedoch versichert, dass die AirPods Max mehr als gut genug klingen, um mit anderen High-End-Kopfhörern mithalten zu können.

CNBC schreibt

Ich habe die AirPods Max am Mittwoch mehrere Stunden lang getragen und sie haben sich super angenehm angefühlt. Auf der Oberseite befindet sich ein atmungsaktives Netzband, das sich auf meinem Kopf leicht anfühlte und weder verschwitzt noch heiß wurde. Ich mag auch die Ohrmuscheln, die geräumig sind und um meine Ohren passen, anstatt darauf zu sitzen. Es gibt viele High-End-Details wie Aluminium-Ohrmuscheln und einen Stahlrahmen anstelle von Kunststoffteilen, wie man sie in konkurrierenden Headsets findet. Ich habe auch die digitale Krone getestet, die Apple von der Apple Watch mitgebracht hat. Diese fühlt sich solide an und lässt sich leicht drehen, um die Lautstärke anzupassen. Viele konkurrierende High-End-Kopfhörer verwenden Touch-Regler für die Lautstärke, die nicht so genau sind wie ein physischer Regler.

TechCrunch ist der Meinung

Zunächst einmal sind sie wunderschön. Die Ohrmuscheln sind wunderschön. Die Band ist unglaublich robust. Das Netz fühlt sich an wie ein hochwertiges Möbelstück. Die Vorbauten sind sehr gut verarbeitet und verfügen über einen Präzisionsauszugsmechanismus, der wie ein präzisionsgefräster Autokolben wirkt.

Videos

