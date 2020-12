Seit einiger Zeit schickt Apple seine LiDAR-Fahrzeuge weltweit über die Straßen, um neues Kartenmaterial zu erfassen und die hauseigene Karten-App zu verbessern. Auch bei uns in Deutschland sind die Apple-Fahrzeuge unterwegs. Bis hierzulande das neue Kartenmaterial verfügbar ist, müssen wir uns noch etwas gedulden. Einen Schritt weiter ist der Hersteller in Kanada.

Apple Maps: Großes Update für Kanada

Bereits im Juni 2018 kündigte Apple an, dass seine Karten-App neues Kartenmaterial erhalten wird. Die USA hat Apple mittlerweile komplett erkundet und versorgt, jetzt sind weitere Länder an der Reihe.

Nachdem zuletzt Großbritannien und Irland mit der neuen Karten-App bedacht wurden, ist nun Kanada an der Reihe. Wie Apple bestätigt, ist das komplett überarbeitete Kartenmaterial von Apple Maps ab sofort für Kanada verfügbar. Die Verbesserungen werden in erster Linie beim Zoomen sichtbar. So sind nun unter anderem Details wie Gras, Bäume, Sportplätze und Parkplätze zu erkennen. Dabei zeigt Apple auch Straßendetails, Beschilderungen und Orientierungspunkte – alles, um ein genaues und nützliches Kartenerlebnis zu ermöglichen. Neben den umfangreichen Kartendaten werden auch weitere neue und verbesserte Features geboten, wie Apple erklärt:

„Ab heute können Nutzer in Kanada die neuen Möglichkeiten von Apple Maps erleben, mit schnellerer und genauerer Navigation und umfassenden Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen, Einkaufszentren und vielem mehr, was die Planung jeder Reise einfacher und angenehmer macht.“

Auch Eddy Cue, Apple Senior Vice President of Internet Software and Services, hat sich zum Kanada-Start der neuen Karten-App geäußert: