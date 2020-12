Apples Software-Chef Craig Federighi sprach auf der virtuellen „European Data Protection & Privacy Conference“ über Apples Engagement für die Sicherheit von Kundendaten und die Notwendigkeit von Datenschutz im Allgemeinen.

In den letzten Jahren macht Apple verstärkt darauf aufmerksam, dass das Unternehmen großen Wert auf den Datenschutz und die Privatsphäre seiner Nutzer legt. Wie Federighi im Zuge der „European Data Protection & Privacy Conference“ erklärt, konzentriert sich Apple auf vier wichtige Datenschutzprinzipien:

Apples Geschäftsmodell basiert nicht auf das Sammeln und Verkaufen personenbezogener Daten. Wie Federighi anmahnt, gibt es jedoch auch Unternehmen, die versuchen so viele persönliche Daten wie möglich von Kunden zu „sammeln, verkaufen und horten“, was für Apple „inakzeptabel“ sei:

„Nun gehen andere den umgekehrten Weg. Sie sammeln, verkaufen und horten so viele Ihrer persönlichen Daten, wie sie können. Das Ergebnis ist ein datenindustrieller Komplex, in dem schattenhafte Akteure daran arbeiten, die intimsten Bereiche Ihres Lebens zu infiltrieren und alles auszunutzen, was sie finden können – sei es, um Ihnen etwas zu verkaufen, um Ihre Ansichten zu radikalisieren oder Schlimmeres.“