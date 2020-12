Im September dieses Jahres brachte Apple das iPad 8. Generation (hier unser Test) auf den Markt. Kündigt Apple bereits im Frühjahr 2021 die nächste Generation an? Ganz ehrlich? Unser Bauchgefühl sagt uns, dass frühestens im Herbst 2021 mit einem neuen Einsteiger-iPad zu rechnen ist.

iPad 9 angeblich mit 10,5 Zoll Display, A13-Chip, ab Frühjahr 2021

Die chinesische Webseite cnBeta behauptet, dass Apple das iPad 9. Genration mit 10,5 Zoll Display und A13-Chip ausstatten und im Frühjahr 2021 auf den Markt bringen wird. Rein optisch soll das iPad 9 dem iPad 8 ähneln, allerdings etwas dünner sein. Auf der technischen Seite würde das Display von 10,2 Zoll auf 10,5 Zoll anwachsen und zudem würde Apple einen leistungsstärkeren A13-Chip (mit 4GB RAM) verbauen. Ein Homebutton mit Touch ID und Lighting-Anschluss sollen weiterhin vorhanden sein.

Durch die Wiederverwendung des Gehäuses und der Frontplatte des iPad Air der dritten Generation könnte ein größeres 10,5-Zoll-Display und ein dünneres Design erzielt werden. Dies klingt durchaus plausibel, da Apple dazu neigt, Designs in seiner ‌iPad‌-Reihe zu übernehmen. Zum Beispiel wurde das Design des iPad Air der ersten Generation zum iPad der fünften Generation, das Design des 10,5 Zoll-iPad Pro zum iPad Air der dritten Generation und das Design des 11 Zoll iPad Pro zum iPad Air der vierten Generation.

Natürlich arbeitet Apple hinter den Kulissen an einer neuen iPad-Generation. Wir bezweifeln jedoch, dass diese im Frühjahr 2019 erschienen wird. Damit wurde das iPad 8 und iPad 9 nur rund ein halbes Jahr trennen. In unserem Augen gibt es derzeit keinen echten Grund, um so schnell ein neues iPad zu präsentieren. Das iPad 8 mit seinem A12-Chip und Apple Pencil Unterstützung dürfte für viele Anwender absolut ausreichen. Alternativ gibt es ein leistungsstärkeres iPad Air sowie das iPad Pro.