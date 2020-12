Die Apple TV+ Serie „Servant“ geht am 15. Januar 2021 in die zweite Runde. Nachdem Apple vor kurzem mit einem Teaser Appetit auf die zweite Staffel gemacht hat, gibt es heute den kompletten Trailer zu den neuen Folgen der spannenden Dramaserie.

„Servant – 2. Staffel“ startet am 15. Januar 2021

In den nächsten Wochen versorgt uns Apple mit ordentlich Nachschub für die langen Streaming-Abende. „Wolfwalkers“, „Losing Alice“ und die zweite Staffel von „For All Mankind“ und „Dickinson“ sind nur einige Hochkaräter, die uns im Dezember und Januar auf Apple TV+ erwarten. Fehlen darf hierbei natürlich nicht der Psychothriller „Servant“, zu dem es jetzt den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel gibt.

„Servant“ wird von M. Night Shyamalan („Glass“, „Split“, „The Sixth Sense“) produziert, der auch bei einigen Episoden Regie geführt hat. Die Serie folgt einem Ehepaar aus Philadelphia, das nach dem Verlust seines Kindes in Trauer ist. Ihr Baby, Jericho, wird durch eine Puppe ersetzt, die die Mutter für echt hält. Als das Kindermädchen Leanne eingestellt wird, geschehen bizarre Dinge. Nach dem spannenden Finale der ersten Staffel nimmt die zweite Staffel des Thrillers eine übernatürliche Wendung.

„Servant“ debütierte am 28. November 2019 auf Apple TV+ und beendete seine erste Staffel mit der letzten Episode am 17. Januar 2020. Ab dem 15. Januar 2021 geht die Serie auf Apple TV+ mit der ersten Folge der zweiten Staffel in die nächste Runde, gefolgt von wöchentlichen neuen Folgen jeden Freitag.