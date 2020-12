Am kommenden Montag ist es endlich sein und Apple wird die finale Versios von iOS 14.3, iPadOS 14.3, macOS Big Sur 11.1 und Co. zum Download bereit stellen. Auf eine Vielzahl der Neuerungen, die die kommenden Updates mit sich bringen werden, sind wird bereits eingegangen. Wie nun bekannt wird, bringen die kommen Updates allerdings noch eine weiter Neuerung mit sich.

Bereits im Sommer zeigten sich animierte Cover zu den von Apple in Apple Music prominent beworbenen Wiedergabelisten. Für individuelle Alben galt diese Neuerung jedoch nicht, zumindest bis jetzt.

Auf Reddit und in den sozialen Netzwerken melden sich Nutzer zu Wort und berichten, dass ihnen unter iOS 14.3 und macOS Big Sur 11.1 animierte Album-Cover in Apple Music über den Weg gelaufen sind.

It seems apple is allowing artists on apple music to have animated album artwork! pic.twitter.com/yugZHtcb6Q

— Will 🏳️‍🌈 (@onlyTrueWilliam) November 18, 2020