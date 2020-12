Dickinson ist sicherlich etwas speziell, gehört allerdings zu den Serien auf Apple TV+, auf dessen Fortsetzung wir uns bereits freuen. Im Oktober bestätigte Apple, dass Dickinson am 08. Januar 2021 ihre Fortsetzung auf Apple TV+ nehmen wird. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+: Offizieller Trailer zu „Dickinson – 2. Staffel“ ist da

Rund einen Monat trennt uns noch vom Start der zweiten Staffel von Dickinson auf Apple TV+. Die halbstündige Comedy Serie untersucht die Zwänge von Gesellschaft, Geschlechterrollen und Familie aus der Perspektive der rebellischen jungen Dichterin Emily Dickinson. Geschrieben und kreiert von Alena Smith, ist die Serie eine Coming-of-Age-Geschichte, die im 19. Jahrhundert spielt und Emily als unerwartete Heldin entdeckt.

Um die Wartezeit bis Anfang Januar zu überbrücken, hat Apple nun den offiziellen Trailer zur Dickinson-Fortsetzung veröffentlicht. Den heutigen Termin hat Apple nicht ganz zufällig gewählt. Die amerikanische Literaturikone Emily Dickinson feierte am 10. Dezember Geburtstag und am heutigen 11. Dezember feiet die Hauptdarstellerin Hailee Steinfeld ihr Wiegenfest.

Die zweite Staffel von „Dickinson“ folgt Emily Dickinson (Steinfeld), als sie aus ihrem privaten literarischen Leben herausgezogen und in das öffentliche Auge hineingestoßen wird, während sie mit dem Gefühl kämpft, dass das Streben nach Ruhm ein gefährliches Spiel für sie sein könnte.

Diese neue Staffel vereint Steinfeld mit den zurückkehrenden Ensemble-Darstellern Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss und Adrian Blake Enscoe sowie dem weltberühmten Rapper, Sänger und Songwriter Wiz Khalifa, der in der Rolle des „Tod“ zu sehen sein wird.. In der zweiten Staffel werden auch neue Gaststars vorgestellt, darunter Nick Kroll als „Edgar Allan Poe“, Timothy Simons als „Frederick Law Olmsted“, Ayo Edebiri als „Hattie“, Will Pullen als „Nobody“ sowie wiederkehrende Gaststars, darunter Finn Jones als ‚Sam Bowles‘ und Pico Alexander als Henry ‚Ship‘ Shipley.

Die ersten drei Folgen der temperamentvollen und unerwarteten Staffel mit zehn Folgen über das Leben einer jungen amerikanischen Dichterin vor ihrer Zeit werden am Freitag, dem 8. Januar, exklusiv auf Apple TV + weltweit uraufgeführt. Danach wird jeden Freitag eine neue Folge wöchentlich uraufgeführt.

Übrigens: Die 3. Staffel zu Dickinson hat Apple auch bereits in Auftrag gegeben.