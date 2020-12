Wir hatten euch kürzlich bereits darauf aufmerksam gemacht, dass „Alba: A Wildlife Adventure“ für Apple Arcade in den Startlöchern steht. Nun ist es soweit und das Spiel steht ab sofort auf dem Apple Spiele-Abo-Service bereit. Darüberhinaus haben weitere Apple Arcade Spiele ein Update verpasst bekommen.

Ab sofort verfügbar: „Alba: A Wildlife Adventure“ des preisgekrönten, britischen Spiele-Entwicklers ustwo games. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein bezauberndes Abenteuerspiel freuen, bei dem sie das kleine Mädchen Alba bei der Rettung einer wunderschönen Mittelmeerinsel und der dort heimischen Tierwelt unterstützen.

Es heißt

Besuche zusammen mit Alba ihre Großeltern, die auf einer Mittelmeerinsel leben. Am Anfang freut sie sich noch auf einen friedlichen Sommer mit ihrer Freundin Inés, in dem sie die Tierwelt erkunden kann, doch als sie ein Tier in Not sieht, wird ihr sofort klar, dass sie etwas dagegen unternehmen muss.

Die Insel ist ein wahres sandiges Paradies, wenn man vom ganzen Müll mal absieht! Von den idyllischen Stränden bis hin zu der antiken Burg, von der aus man freien Blick auf die Stadt hat, warten verschiedenste Orte darauf, von dir entdeckt zu werden. Gründe mit Inés und deinem Opa, der übrigens total auf Vögel abfährt, eine Bewegung zur Rettung der Insel – und danach vielleicht der ganzen Welt.