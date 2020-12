Ein außergewöhnliches Jahr geht langsam aber sicher zu Ende. Noch ist völlig unklar, mit welchen Regeln wir uns zu Weihnachten und Silvester konfrontiert sehen. Hat man nach so einem Jahr überhaupt Lust auf eine Silvester-Party? Bliebt man lieber mit der engsten Familie zu Hause und genießt den Abend mit leckerem Raclette und dem ein oder anderen kühlen Getränk? Passend dazu läuft im Hintergrund dazu entsprechende Musik. Sonos fragt „Wie feiert Deutschland dieses Jahr Silvester?“

Trotz allem, was das Jahr 2020 mit sich gebracht hat, ist es für die Hälfte der Befragten wichtiger denn je, Silvester zu feiern, das zeigt eine neue Umfrage von Sonos. 57 Prozent der 18- bis 24-jährigen Europäer möchte das Jahr 2021 gebührend begrüßen. Allerdings werden 71 Prozent der Deutschen die Silvesternacht zuhause verbringen – trotz der Möglichkeit, sich mit einem anderen Haushalt zu treffen.

Auch zuhause lässt es sich fröhlich ins neue Jahr starten. Ein Drittel (30%) aller Deutschen planen einen Spieleabend, 27% wollen lieber Filme schauen und 20% hören ihre Lieblingsmusik und tanzen bis in die frühen Morgenstunden. 17% der Deutschen werden in diesem Jahr eine Dinnerparty veranstalten. Als prominenten Gast an ihrer Silvestertafel wünschen sich 21% der Befragten Lady Gaga, gefolgt von Elon Musk (14%). Donald Trump steht dagegen nur bei 9% der Befragten auf der Gästeliste.

Die wichtigsten Ergebnisse für Deutschland

Queen’s I Want to Break Free (34%) und ABBA’s Happy New Year (28%) sind die beliebtesten Songs, mit denen die Deutschen ins neue Jahr starten möchten. Bei den 18-24 Jährigen steht Ariana Grande mit Thank you, next an erster Stelle, dicht gefolgt von Kult-Band Scooter mit Fck 2020 .

Im Jahr 2020 hat sich viel verändert, deshalb wollen 56% der Befragten an ihren altbekannten Silvester-Traditionen festhalten.

53% der Deutschen freuen sich auf einen Silvesterkuss.

62% der Deutschen hören an Silvester Pop, während unsere Nachbarn in Polen zu 65% mit Dance Music in das neue Jahr feiern. In Österreich steht dafür Klassik bei 21% der Befragten auf der Playlist.

66% der Deutschen blicken optimistisch in das Jahr 2021.

Auch wenn wir nicht wissen, was 2021 bringt, freuen sich 53% der Männer und 56% der Frauen auf gute Musik, die fröhlich macht.

20% der Befragten planen, mehr Geld für die Silvester-Party auszugeben.

Obwohl sich einige unserer Gewohnheiten durch den Lockdown geändert haben, ist Musik in Deutschland nach wie vor wichtig, um besondere Anlässe zu feiern. Unabhängig von der Atmosphäre und den Gästen ist es mehr als der Hälfte der Teilnehmer wichtig, gute Musik und eine großartige Playlist (54 Prozent) für den Silvesterabend zu haben. Auf ein großes Feuerwerk legen dagegen nur 43 Prozent der Befragten Wert. Interessanterweise sagen auch 49 Prozent aller Deutschen, dass durch gute Musik Partygäste attraktiver wirken. So gibt fast jeder Dritte (31 Prozent) zu, auf einer Party jemandem näher gekommen zu sein, weil sie den gleichen Musikgeschmack hatten.