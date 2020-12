Nachdem vergangene Woche Freitag gleich vier neue Serien bzw. Filme auf Apple TV+ angelaufen sind, geht es heute etwas ruhiger weiter. Ab sofort steht Wolfwalkers exklusiv auf Apple TV+ zur Ansicht bereit.

Im September kündigte Apple „Wolfwalkers“ an und veröffentlichte einen ersten Teaser. Seitdem hat Apple weiter Appetithäppchen im hauseigenen YouTube-Kana bereit gestellt. Nun ist es soweit, und der neue Film steht ab sofort für Apple TV+ Abonnenten bereit.

In einer Zeit des Aberglaubens und der Magie: Die junge Robyn reist mit ihrem Vater nach Irland, um dort das letzte Wolfsrudel auszulöschen. Bei ihrem Streifzug durch das verbotene Land außerhalb der Stadt trifft sie die freigeistige Mebh, deren geheimnisvoller Stamm die Gabe besitzen soll, sich nachts in Wölfe zu verwandeln. Auf ihrer gemeinsamen Suche nach Mebhs vermisster Mutter entdeckt Robyn ein Geheimnis, das sie weiter in die verwunschene Welt der Wolfwandler zieht. Und läuft dabei Gefahr, sich in genau das zu verwandeln, was ihr Vater zerstören soll.