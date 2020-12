Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat sich mit der Frage beschäftigt, wie die Deutschen ihr Fernsehen während des Teil-Lockdowns streamen. Insgesamt bleibt die Fernsehnutzung bei Zattoo auf konstant hohem Niveau. Zuletzt waren insbesondere Informationssendungen stark gefragt. Vor allem die US-Wahlen wurden mit großem Interesse verfolgt.

Die Fernsehnutzung bleibt auf konstant hohem Niveau

Die Corona-Krise hat die Mediennutzung maßgeblich verändert. Die Zattoo Nutzer verbringen in diesem Jahr mehr Zeit mit Fernsehen, besonders auf dem großen Bildschirm. Vor allem die US-Wahlen wurden mit großem Interesse verfolgt, weshalb im November Informationssendungen zum meistgeschauten Genre der deutschen Zattoo Nutzer wurden. Das zeigt eine Analyse der Nutzerdaten für März und November diesen Jahres.

Die Anzahl der über Zattoo gestreamten Stunden bleibt von März bis November auf konstant hohem Niveau. Bei der Betrachtung der einzelnen Zattoo Nutzer zeigt sich, dass diese im November im Schnitt eine Stunde länger fernsehen als noch im März. Vor allem die Nutzung auf dem großen Bildschirm hat im Laufe des Jahres deutlich zugenommen. Schon während des ersten Lockdowns im März wurden 17 Prozent mehr Stunden auf Connected-TVs gestreamt als noch im Januar. Und auch im November konnte die Nutzung auf Smart-TVs und Streaming-Devices erneut um 3 Prozent im Vergleich zu März zulegen. Bei den Nutzern des werbefinanzierten Zattoo Free Services ist diese Entwicklung besonders deutlich. Hier werden sogar 19 Prozent mehr Stunden auf dem großen Bildschirm gestreamt als noch im März.

Die Corona-Krise hat in diesem Jahr auch zu deutlichen Verschiebungen bei den TV-Interessen der deutschen Zattoo Nutzer geführt. Zeigte sich schon im März, während des ersten Lockdowns, ein starker Anstieg bei Informationssendungen, konnte ihr Anteil an den gesamten geschauten Stunden im November noch weiter zulegen. Lag dieser im März bei 23 Prozent, sind es im November sogar 30 Prozent und ist damit um weitere 7 Prozentpunkte gestiegen. Während des aktuellen Teil-Lockdowns werden Unterhaltungsformate hingegen weniger geschaut und verlieren im Vergleich zu März 9 Prozentpunkte.

Der wachsende Anteil an Informationssendungen spiegelt sich auch in den Nutzerdaten in Bezug auf die diesjährige US-Wahl. Vor allem der US-amerikanische Fernsehsender CNN wurde deutlich häufiger genutzt als noch im Vergleichsmonat März. So stieg die Anzahl der geschauten Stunden von CNN bei den Zattoo Abonnenten und Nutzern des Zattoo Free Services um fast 400 Prozent. Dass das Wahlergebnis auch noch nach dem Wahltag für längere Zeit unklar blieb, zeigt sich auch in den durchschnittlich geschauten Stunden bei CNN. Streamten die CNN-Zuschauer bei Zattoo den TV-Sender im November 2016 durchschnittlich noch 3 Stunden im Monat, waren es in diesem November 8 Stunden. 2016 wurde das Ergebnis noch in der Wahlnacht verkündet, dieses Jahr war das Rennen in wichtigen Bundesstaaten noch länger offen.