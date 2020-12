Im September ist Amazon Kids+ als Nachfolger von Amazon FreeTime Unlimited gestartet. Seit wenigen ist Amazon Kids+ auch für iOS erhältlich. Möchtet ihr Amazon Kids+ ausprobieren, so habt ihr ab sofort die Möglichkeit, den Service 3 Monate lang in der Familienmitgliedschaft für nur 2,99 Euro zu testen.

Amazon Kids+: 3 Monate Familienmitgliedschaft für nur 2,99 Euro

Bei Amazon Kids+ handelt es sich um eine werbefreie Medienbibliothek, mit der Kinder altersgerechte Inhalte in einem sicheren Umfeld entdecken können. Amazon Kids+ bietet uneingeschränkten Zugriff auf Tausende beliebte und kindgerechte Bücher, Filme und Serien von bekannten Marken und Figuren wie Nickelodeon, LEGO, Bibi & Tina, Die Drei ???, Conni, Paw Patrol, und viele mehr.

Alle Inhalte werden vom Amazon Kids & Family Team manuell ausgewählt und neue Titel regelmäßig hinzugefügt. So ist ab sofort auch Super Spy Ryan, das erste Amazon Kids+ Original, exklusiv in der kindgerechten Medienbibliothek verfügbar. Im 30-minütigen Special erleben der beliebte 9-jährige YouTuber Ryan Kaji (Ryan’s World) und seine Freunde ein aufregendes Spionage-Abenteuer, in dem sich Live-Action-Sequenzen mit animierten Szenen abwechseln.

Amazon Kids+ könnt ihr nicht nur auf dem iPhone und iPad, sondern auch auf Fire-Tabelts, Kindle, Android und ChromeOS nutzen.

Die Familienmitgliedschaft kostet für die ersten drei Monate 2,99 Euro. Nach Ablauf der drei Monate läuft eure Mitgliedschaft weiter und kostet monatlich 2,99 Euro für 1 Kind und 6,99 Euro für bis zu 4 Kinder für Prime-Mitglieder (für Nicht-Prime-Mitglieder 4,99 Euro bzw. 9,99 Euro). Ihr könnt eure Mitgliedschaft jederzeit kündigen, indem ihr euch an den Amazon Service Kundenservice wendet.