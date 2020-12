Klappern gehört zum Handwerk. So schickt Apple in regelmäßigen Abständen verschiedene Trailer, Teaser, Behind-The-Scenes-Videos etc. zu seinen Eigenproduktionen ins Rennen, um für die Serien und Filme ein wenig die Werbetrommel zuführen. Ab sofort steht der deutsche Trailer zu „Becoming You“ im deutschen Apple YouTube-Kanal bereit.

Apple veröffentlicht deutschen Trailer zu „Becoming You“ [TV+]

Vor rund einem Monat ist „Becoming You“ exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Um im deutsch-sprachigen Raum für die Serie zu werben hat Apple nun den deutschen Trailer veröffentlicht. In der Videobeschreibung heißt es

2000 Tage. 100 Kinder. Unsere Geschichte. Erlebe die ersten Tage von Kindern an verschiedenen Orten auf der Welt in „Becoming You“, der 6‑teiligen Dokuserie, erzählt von Academy Award Gewinnerin Olivia Colman. Exklusiv auf Apple TV+

Jede Folge bietet einen zum Nachdenken anregenden Blick auf die ganze Welt, wie Kinder aller Nationalitäten lernen, von der Geburt bis zum Alter von fünf Jahren zu denken, zu sprechen und sich zu bewegen.