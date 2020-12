Zum Start in die neue Woche und pünktlich zu Weihnachten haben Amazon und Sky eine Partnerschaft verkündet, um beste Unterhaltung an einem Ort zu bündeln.

Amazon uns Sky kündigen langfristige Partnerschaft an

Amazon und Sky haben eine neue langfristige Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen Prime Video ab 14. Dezember auf Sky Q, Sky Ticket und NOW TV Geräten in ganz Europa eingeführt wird und die NOW TV- und Sky Ticket Apps auch auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs erhältlich sein werden.







Die Prime Video App wird am 14. Dezember auf NOW TV Geräten in Großbritannien, Irland und Italien sowie auf Sky Ticket-Geräten in Deutschland eingeführt. Die NOW TV-App startet am 14. Dezember auf ausgewählten Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs in Großbritannien und wird Anfang 2021 in Italien und Irland eingeführt. In Deutschland wird Sky Ticket in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein.

Der neue Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) |... Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich...

Weniger Durcheinander, mehr Kontrolle – Mit der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie Serien per...

Wir stellen vor: Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Drücken und Alexa fragen – Suchen und starten Sie Serien über unterschiedliche Apps ganz einfach...

Prime Video einfach auf Sky Q genießen

Sky Q Kunden finden Prime Video ganz einfach, indem sie die App mit dem Sprachbefehl „Starte Prime Video“ öffnen und damit den Sky Q Receiver mit ihrer existierenden Prime Mitgliedschaft verbinden. Prime Video wird auch in der Apps-Rubrik zu finden sein, und auf der Sky Q-Homepage werden neben dem Besten von Sky und Netflix auch Amazon Originals zu sehen sein. Kunden können sich 2021 außerdem auf eine noch tiefere Integration von Prime Video freuen.

Sky Kunden, die noch keine Prime-Kunden sind oder waren, können sich über die Prime Video-App von Amazon anmelden, um eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Prime Video zu erhalten.

Sky Ticket auf Amazon Fire TV Geräten

Die Sky Ticket App wird in Deutschland ab 2021 auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein. Sky Ticket Kunden können einfach die App herunterladen und sich einloggen, um Zugang zu den neuesten Sky Originals, exklusiven Serien von HBO und Showtime, Blockbusterfilmen auf Sky und dem besten Live Sport zu erhalten.

Kunden von Fire TV, die noch keine Sky Ticket Kunden sind, können sich auf skyticket.sky.de bereits jetzt ihr Entertainment Ticket, Entertainment & Cinema Ticket, Sport Ticket oder Supersport Ticket sichern.