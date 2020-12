Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest 2020 zu. So langsam aber sicher sollte man sich um die Weihnachtsgeschenke kümmern. Auf die Amazon Last Minute Angebote haben wir euch bereits im Laufe des heutigen Vormittags hingewiesen. Darüberhinaus stellt Anker allerhand Produkte in den Fokus, bei denen ihr bis zu 50 Prozent sparen könnt.

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Anker-Zubehör

Audio

Soundcore Life Q30 Bluetooth Kopfhörer von Anker, Kabellose Kopfhörer mit aktiver... HI-RES AUDIO: Ausgeglichene Tonmitten, kristallklare Höhen mit 40mm Audio-Treibern für tiefes,...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG: Reduziert effektiv bis zu 95% aller Störgeräusche von außen, wie...

Smart Home

Anker NEBULA Cosmos Max 4K Beamer, Projektor mit 1500 ANSI Lumen, Android TV 9.0, Dolby Digital... DAS KINO FÜR ZUHAUSE: Leistungsstarke 4K UHD in Kombination mit 1500 ANSI Lumen Helligkeit für...

DAS ULTIMATIVE UPGRADE: Cosmos Max verleiht deinen alten DVDs, Videos und Streamings ein neues...

eufy by Anker, HomeVac S11 Infinity, kabelloser Stabstaubsauger, federleicht & kompakt, 120AW... MÜHELOSE REINHEIT: Das kabellose, federleichte Design des Stabstaubsaugers macht das Reinigen von...

SWAP AND GO: Dank dem zusätzlichen Akku hat HomeVac S11 Infinity ab jetzt doppelte Reinigungskraft!...

eufy Security eufyCam 2C, kabelloses Sicherheitssystem, 180 Tage Akkuleistung, HD 1080p, IP67... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

eufy Security eufyCam 2C, zusätzliche kabellose Sicherheitskamera, für HomeBase 2, 180 Tage... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Ladegeräte und mehr