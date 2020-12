MagSafe ist zweifelsohne ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es um drahtloses Laden geht. Passend zur neuen Anziehungskraft des iPhone 12 hat Apple MagSafe-Zubehör veröffentlicht, darunter eine neue Lederhülle mit einem Sichtfenster. Die schmale Aussparung wird von Apple nur für die Uhrzeit und die Anrufer-Kennung genutzt. Wie es besser geht, zeigt uns Parker Ortolani und 9to5Mac mit einem neuen Konzept für das iPhone 12 und die MagSafe-Lederhülle.

Mehr Informationen im Sichtfenster

Apple stellt schon seit einigen Jahren qualitativ hochwertige Lederhüllen für verschiedene Produkte her, die nur selten von dem gewohnten Konzept abweichen. Die MagSafe-Lederhülle ist in ihrer Umsetzung jedoch einzigartig – und damit meinen wir nicht nur die Kompatibilität mit MagSafe. Die neue Lederhülle verfügt auch über ein Sichtfenster. Leider hat Apple hieraus nicht den vollen Nutzen gezogen. Im Moment kann man die Uhrzeit und eingehende Anrufe durch das Fenster sehen, aber das war es auch schon fast. Man kann den Anruf nicht einmal durch das Fenster annehmen.

Wie im Konzept verdeutlicht, könnte Apple eine Reihe von Dingen tun, um nicht nur das Anruferlebnis zu verbessern, sondern auch das Fenster nutzen, um eingehende Benachrichtigungen anzuzeigen. Die Möglichkeiten hören hier nicht auf. Eines der Dinge, für die wir unsere iPhones am meisten nutzen, ist die Audio-Wiedergabe. Apple könnte einfach die aktuelle Wiedergabe innerhalb des Fensters anzeigen.

Weitere Verbesserungsvorschläge betreffen die Uhransicht und Statusanzeigen wie Akkustand und aktive Alarme. Je nach Situation könnte das Fenster auch andere wichtige Informationen einblenden wie beispielsweise den Status eines iOS-Updates. Auch das Kontrollzentrum könnte Einzug finden und bestimmte Funktionen wie den Flugmodus anbieten. Letztendlich wäre es schön, wenn Apple die Möglichkeit der Individualisierung geben würde, so dass Nutzer selber entscheiden können, was sich in dem Fenster abspielt.

Apples MagSafe-Lederhülle kostet für alle Modelle 145,20 Euro und ist in den Farben Zitruspink, Baltiischblau, Sattelbraun und Rot im Apple Online Store erhältlich.