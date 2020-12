Im Zuge der „2020 Climate Ambition Summit“ meldeten sich mehrere Staats- und Regierungschefs sowie Führungskräfte aus der Industrie per Videostream zum Thema Klimaschutz. Zum fünften Geburtstag des Klimaabkommens von Paris nahm auch Apple-CEO Tim Cook an der digitalen Konferenz teil und betonte, dass die Nationen und Unternehmen auf der ganzen Welt eine „Verpflichtung zum Handeln“ haben, um den Klimawandel in diesem „Moment von historischer Dringlichkeit“ anzugehen.

Digitale Konferenz zum Thema Klimaschutz

Mehr als 70 Staats- und Regierungschefs kündigten am Samstag auf der „2020 Climate Ambition Summit“ neue Ziele im Kampf gegen die Klimakrise an. Zugeschaltet wurden auch Führungskräfte von großen Unternehmen, darunter Tim Cook.

In seiner vorbereiteten Rede hob Cook die Umweltinitiativen von Apple hervor, darunter die weltweiten Einrichtungen des Unternehmens, die zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, und das ehrgeizige Ziel, bis 2030 in der gesamten Lieferkette sowie bei der Produktnutzung klimaneutral zu werden.

Hier Cooks Rede: