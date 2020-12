Eine Woche ist es, dass Apple die neuen AirPods Max vorgestellt und gleichzeitig den Vorverkaufsstart über den Apple Online Store gestartet hat. Den eigentlichen Verkaufsstart feiern die neuen Apple Kopfhörer am heutigen Tag.

AirPods Max feiern Verkaufsstart

Apple bewirbt die AirPods Max unter anderem wie folgt

Apple hat die AirPods Max angekündigt, innovative kabellose Kopfhörer, die die Magie der AirPods in ein Over-Ear Design mit Hi-Fi Klangqualität bringen. Sie kombinieren ein spezielles akustisches Design, H1 Chips, fortschrittliche Software und die Power von Computational Audio zu einem ganz neuen Hörerlebnis mit Adaptivem EQ, Aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und 3D-Audio.

Am heutigen Tagen feiern die AirPods Max, die in den Farben Space Grau, Silber, Sky Blau, Grün und Pink zum Preis von 587,25 Euro erhältlich sind, ihren Verkaufsstart. Rund um den Globus werden die Kopfhörer an Frühbesteller ausgeliefert und in vereinzelten Apple Stores sind diese dort Ort verfügbar.

Lieferzeit aktuell bei 12 bis 14 Wochen

Bereits rund um den Vorverkaufsstart in der vergangenen Woche zeichnete ich ab, dass die Lieferzeiten der AirPods Max rasant ansteigen. Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass Kunden mittlerweile 12 bis 14 Wochen auf die Auslieferung warten müssen. Dies gilt für alle fünf Farben.