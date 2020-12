Im Oktober kündigte Apple „The Snoopy Show“ an und veröffentliche den offiziellen Trailer. Nun hat der Hersteller aus Cupertino den offiziellen Start der neuen Animation-Serie auf Apple TV+ bekräftigt und gleichzeitig neue Fotos zur Seite veröffentlicht.

Nach „Snoopy im All“, welches bereits seit einem Jahr auf Apple TV+ läuft, sowie „Peanuts im All – Die Geheimnisse der Apollo“ geht es nun mit Snoopy in die nächste Runde.

Apple schreibt im Apple TV+ Newsroom (dort findet ihr auch die neuen Fotos)

„The Snoopy Show“ ist eine neue Zeichentrickserie für Kinder und Familien, in der der international beliebte Beagle und sein gefiederter bester Freund Woodstock die Hauptrolle spielen, wenn sie sich neuen Abenteuern stellen. Snoopy mag wie ein fröhlich tanzender, knochenliebender, auf einer Hundehütte sitzender Welpe sein, aber er ist viel mehr als das. Er ist Joe Cool: das angesagteste Kind in der Schule. Er ist Surferkönig und berühmter Armwrestler Masked Marvel. Er ist ein fliegendes Ass aus dem Ersten Weltkrieg, das gegen den Roten Baron kämpft. Alle seine kühnen, geliebten Persönlichkeiten sind in dieser brandneuen animierten Komödie zu sehen.

Basierend auf dem Comic „Peanuts“ von Charles M. Schulz.