Mit der Freigabe von iOS 14.3, iPapdOS 14.3 und Co. am gestrigen Abend hat Apple auch detaillierte Datenschutzinformationen im App Store eingeführt. Ruft im App Store eine beliebige App auf, scrollt ein wenig herunter und schon solltet ihr die neuen Infos zu Gesicht bekommen. Apples Software-Chef Craig Federighi spricht davon, dass andere Anbieter Apple in dieser Angelegenheit gerne kopieren und ebenso detaillierte Datenschutzinfos in ihren App Store anbieten sollen.

Craig Federighi: „Andere Anbieter können die neuen App Store Datenschutz-Labels gerne kopieren“

Craig Federigh hat sich zu den neuen Datenschutz-Labels im App Store geäußert und diese als den Anfang von etwas wirklich Ehrgeizigem bezeichnet.

In einem Interview mit Fast Company hat sich Apples Software-Chef Craig Federighi wie folgt geäußert:

Federighi sagte, dass die Transparenzbemühungen von Apple in einer Welt von entscheidender Bedeutung sind, in der mehr personenbezogene Daten als je zuvor gesammelt werden. Die neue Kennzeichnung wird von Apple im Laufe der Zeit wiederholt und perfektioniert. Das ultimative Ziel der Datenschutzetiketten besteht darin, den Benutzern zu helfen, besser über die Verwendung ihrer Daten informiert zu werden. Apple ist der Ansicht, dass die neuen Etiketten den Benutzern bei der Entscheidung, welche Apps heruntergeladen werden sollen, wirklich gefallen werden.

Apple ist der Auffassung, dass alle von diesem Ansatz profitieren sollen. Federighi fügte sogar hinzu, dass andere Anbieter gerne Apples Arbeit kopieren dürfen.