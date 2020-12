Amazon feiert aktuell die Last Minute Angebote. Noch bis zum 23. Dezember könnt ihr von tausenden Deals profitieren. Neben den klassischen Amazon Blitzangeboten gibt es auch allerhand Angebote des Tages. Unter anderem erhaltet ihr Eve HomeKit-Produkte mit Rabatt.

Eve HomeKit-Produkte günstiger kaufen

Nur am heutigen Tag erhaltet ihr Eve HomeKit-Produkte im Rahmen der Amazon Last Minute Angebote mit Rabatt. Insgesamt sieben Produkte wurden in den Fokus gerückt. Ihr erhaltet bis zu 42 Prozent Rabatt.

Angebot Eve Energy - Smarte schaltbare Steckdose (deutsche Markenqualität), TÜV-zertifiziert,... Leuchten und Geräte per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder Taste ein- und ausschalten

Zeitpläne zur einfachen Automation von Geräten - unabhängig von iPhone und Internet

Angebot Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat mit LED-Display, automatischer Temperatursteuerung, keine... Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen...

Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen

Angebot Eve Motion - Smarter Bewegungssensor mit IPX3-Wasserbeständigkeit, Mitteilungen, automatische... Mühelose Steuerung: Automatische Aktivierung von Szenen und Steuerung verbundener Geräte über An-...

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Erhalten Sie Mitteilungen, sobald Bewegung erkannt wird.

Eve Water Guard - Smarter Wassermelder, 2m Sensorkabel (verlängerbar), 100dB, Wasseralarm auf... Beugen sie teuren Wasserschäden vor: Der Wassermelder erkennt auslaufendes Wasser und warnt sie...

Alarmiert sie akustisch mit 100 dB, visuell über rotes blinken und per Mitteilung auf Apple iPhone,...

Angebot Eve Aqua - Smarte Bewässerungssteuerung per Apple Home App oder Siri, automatisch bewässern mit... Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

Vermeidet Überschwemmungen & Wasserverschwendung dank automatischer Abschaltung