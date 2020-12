Lichtblick in schwierigen Zeiten: Am 20. Dezember präsentieren Die Fantastischen Vier eine exklusive Weihnachtsshow. Und das wird, wie man es von den Pionieren des deutschen Sprechgesangs gewohnt ist, ein außergewöhnliches Erlebnis. Die Telekom zeigt „Frohes Fest 2020 – Weihnachten von und mit Die Fantastischen Vier“ am Sonntag ab 19 Uhr im kostenlosen Stream auf MagentaMusik 360 und im Programm #DABEI von MagentaTV.

Kostenlos: „Frohes Fest 2020 – Weihnachten von und mit Die Fantastischen Vier“

Die jährliche legendäre Weihnachtsshow von Die Fantastischen Vier ist immer wieder ausverkauft. Trotz Lockdown können in diesem Jahr alle Fans im kostenlosen Stream auf MagentaMusik 360 oder bei MagentaTV am Sonntag, 20. Dezember, ab 19 Uhr #dabei sein. Neben Live-Musik bieten die Schwaben unterhaltsame Interviewpartner und Überraschungen. Die Show steht im Anschluss auf der MagentaMusik 360 Website und in der MagentaTV Megathek auf Abruf zur Verfügung.

Am 12. Dezember traten Die Fantastischen Vier bereits beim digitalen Charity-Festival #lauterwerden auf. Neben vielen weiteren deutschen Stars trugen sie damit ihren Teil dazu bei, dass Spenden in Höhe von 813.255 Euro für die Crews der Live-Veranstaltungsbranche gesammelt wurden. Spenden für den gemeinnützigen Verein Crew Nation e.V. sind weiterhin möglich. Die Telekom unterstützt die Aktion als Partner.