o2 hält für seine Kunden zu Weinachten ein kleines aber feines Geschenk bereit. Das Mobilfunkunternehmen hat angekündigt, dass o2 Kunden ab sofort o2 TV drei Monate gratis testen können.

o2 TV und das neue Pay-TV-Paket ohne Zusatzkosten testen

o2 bietet seinen Kunden in diesem Jahr ein Winter-Special für das TV-Angebot o2 TV powered by waipu.tv an.

Damit bietet o2 allen Kunden, die o2 TV bisher nicht nutzen, einen einfachen Weg, um die Vorteile des erfolgreichen TV-Angebots mit über 100 TV-Sendern, davon mehr als 90 in HD-Qualität, während der Weihnachtszeit und danach ausgiebig zu erleben. Dabei profitiert ihr wie alle o2 TV Nutzer zusätzlich vom neuen Pay-TV-Paket mit 45 Sendern, das bis einschließlich 2. Februar 2021 ebenfalls kostenfrei zugänglich ist. Enthalten sind beliebte Sender wie TNT Serie, 13th Street, SYFY, Sony AXN, History Channel, Universal TV. In Summe stehen damit im Gesamtpaket neben den linearen TV-Kanälen mehr als 10.000 Filme und Serien auf Abruf bei o2 zur Verfügung.

Ab dem vierten Monat kostet o2 TV ab 4,99 Euro monatlich. Damit bietet o2 TV ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gilt gerade auch im Vergleich zum klassischen Kabel-TV-Angebot, das für durchschnittlich 20 Euro monatlich deutlich weniger Leistung bietet. Und o2 TV bietet dem Kunden auch hier die Wahl: die Option Pay-TV ist flexibel hinzubuchbar und nach einer Mindestlaufzeit von nur einem Monat täglich kündbar.

Das Pay-TV-Portfolio von o2 TV beinhaltet jetzt deutlich mehr Sender aus allen Genres in HD und ohne Werbeunterbrechung. Diese sind für alle Kunden mit o2 TV bis zum 2. Februar 2021 im Senderportfolio frei zugänglich. Anschließend lässt sich die große Auswahl an Pay-TV-Kanälen dann ganz flexibel zur 02 TV Option hinzubuchen. Die Pay-TV-Option kostet monatlich 6,99 Euro und kann nach der Mindestvertragslaufzeit von einen Monat täglich gekündigt werden