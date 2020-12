Im Rahmen der Last Minute Angebote haat Amazon am heutigen Tag ein paar heiße Deals raus. unter anderem erhaltet ihr Microsoft 365 Familie (ehemals Office 365 Family) zum Knallerpreis von nur 51,99 Euro.

Last Minute Angebote. Microsoft 365 Familie nur 51,99 Euro

Vor wenigen Tagen hat Amazon die Last Minute Angebote eingeläutet. Bis zum 23. Dezember gibt es täglich verschiedene Angebote. Heute steht Microsoft 365 im Fokus, so dass wir euch auf diesen Deal explizit hinweisen möchten. Ihr erhaltet „Microsoft 365 Family | 6 Nutzer | Mehrere PCs/Macs, Tablets und mobile Geräte | 1 Jahresabonnement“ für nur 51,99 Euro.

Es handelt sich nicht etwas um das Jahresabo für 1 Person sondern für 6 Personen. Bis zu 6 Nutzer können Office Apps auf mehreren PCs, Macs, Tablets und mobilen Geräten installieren. Ihr habt Zugriff auf die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Microsoft 365 / Office 365 mit Word, Excel und Co. ist in jedem Fall ein Top-Produkt. Bei Interesse könnt ihr euch natürlich auch zwei oder drei Lizenzen sichern und so die kommenden zwei, drei Jahre abdecken. Die 51,99 Euro können sich in jedem Fall sehen lassen. Normalerweise kostet Microsoft 365 Family 99,00. Ihr spart somit 47,01 Euro bzw. 47 Prozent.

Bei Interesse solltet ihr schnell zuschlagen. Das Angebot ist nur heute (16.12.2020) bis 23:59 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht, gültig.