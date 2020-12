Spotify ist down. Nachdem es vorgestern Google getroffen hatte und zahlreiche Google Services nicht zur Verfügung standen, hat am heutigen Mittwoch Vormittag der Musik-Streaming-Dienst Spotify mit Problemen zu kämpfen.

Solltet ihr derzeit mit Spotify-Problemen kämpfen, so seid ihr nicht alleine. Der Musik-Streaming-Dienst hat derzeit mit größeren Problemen zu kämpfen und steht nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Während es bei einigen Nutzern zwischendurch mit dem Streaming klappt, ist für andere Nutzer komplett Funkstille. Dabei spielt es keine Rolle, ob über die App, die Webseite, Sonos oder was auch immer auf Spotify zugegriffen wird.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) December 16, 2020