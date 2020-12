Als die erste Staffel von Dickinson auf Apple TV+ anlief, hatten wir ehrlicherweise keine hohen Erwartungen an die Serie. Schlussendlich hat uns Dickinson richtig gut gefallen und wir freuen uns bereits auf die 2. Staffel, die im Januar 2021 exklusiv auf AppleTV+ starten wird. Darüberhinaus hat Apple den offizieller Trailer zu „Palmer“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Film mit Justin Timberlake, der am 29. Januar 2021 auf Apple TV+ starten wird.

Apple veröffentlicht: „Dickinson — Season 2 First Look Featurette“ [TV+]

Seit längerem ist bekannt, dass Apple an der 2. Staffel zu Dickinson arbeitet. Im Oktober wurde der Hersteller aus Cupertino konkreter und nannte den 08. Januar 2021 als Starttermin für die kommende Staffel. Nachdem kürzlich der offizielle Trailer freigegeben wurde, hat Apple nun das Video „Dickinson — Season 2 First Look Featurette“ veröffentlicht.

Mit dem jüngsten Video möchte Apple die Werbetrommel für die neue Dickinson-Staffel rühren. In dem Clip sind Szenen der 2. Staffel zu sehen und zudem gibt es Kommentare von Hauptdarstellerin Hailee Steinfeld.

Offizieller Trailer zu „Palmer“ ist da

Im Sommer dieses Jahres bestätigte Apple, dass sich das Unternehme die Rechte an „Palmer“ mit Justin Timberlake gesichert hat. „Palmer“, geschrieben von Cheryl Guerriero, folgt einem früheren College-Football-Phänomen namens Eddie Palmer (gespielt von Justin Timberlake), der nach einem 12-jährigen Aufenthalt im Gefängnis in seine Heimatstadt zurückkehrt, um sein Leben wieder in Schwung zu bringen. Der Clip gibt uns einen ersten Vorgeschmack, was uns ab dem 29. Januar 2021 erwartet.