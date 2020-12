Nachdem Apple am Montag seinen Fitness-Abo-Dienst Fitness+ an den Start gebracht hat und einen Tag später den Verkaufsstart der AirPods Max (hier im Apple Online Store) gefeiert hat, hat der Hersteller nun die begleitenden Support Dokumente veröffentlicht.

Apple veröffentlicht Tips zu den AirPods Max und Fitness+

Während die AirPods Max bei uns in Deutschland verfügbar sind, kann Apple Fitness+ hierzulande nicht gebucht werden. Wie dem auch sei. Um mit den neuen Kopfhörern bzw. dem neuen Abo-Dienst besser umgehen zu können, hat Apple verschiedene Support Dokumente veröffentlicht. Aus den Dokumenten geht unter anderem hervor, wie ihr die AirPods Max verbindet und einrichtet, wie ihr diese säubert oder wie ihr zwischen der aktiven Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus wechselt. Aktuell stehen sämtliche Support Dokument ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung. In den kommenden Wochen dürften die lokalisiert werden.

Support Dokument zu den AirPods Max

Support Dokument zu Apple Fitness+