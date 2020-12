Eve für HomeKit hat soeben ein Update verpasst bekommt, welches die App auf Programmversion 5.0 hievt. Es handelt sich um ein großes Update mit zahlreichen Optimierungen. Außerdem unterstützt die aktuelle Generation Eve Door & Window ab sofort die zukunftssichere Netzwerktechnologie Thread. Das kostenlose Firmware-Update steht in der Eve App zum Download bereit, wobei Eve 5.0 vorausgesetzt wird.

Eve 5.0 ist da: Update bringt Support für M1-Macs und Thread

Die Entwickler von Eve Systems haben ihrer Eve für HomeKit-App am heutigen Tag ein großes Update spendiert und in Version 5.0 im (Mac-) App Store bereit gestellt.

Eve 5.0 Neuheiten in der Übersicht

iOS 14: Eve ist jetzt für die Bildschirmauflösungen von iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max optimiert. iPad-Nutzer dürfen sich über die neue und komplett native Seitenleiste freuen. Obendrauf gibt es ein in Dunkel-Optik gehaltenes App-Icon, das sich in Eve über Einstellungen > Erscheinungsbild auswählen lässt.

Mac: Eve 5.0 auf einem Mac mit M1 Chip verbindet den Leistungsumfang einer vollwertigen HomeKit-App mit dem Komfort von Maus, Tastatur und großem Screen.

Datenschutz: Eve setzt sich schon immer für Wahrung der Privatsphäre ein, und der neue Abschnitt App-Datenschutz bestätigt dies eindrucksvoll. Weiterhin gilt: Eve sammelt keine Nutzerdaten, wertet sie nicht aus und nutzt sie nicht für Werbezwecke.

Der Zeitplan-Editor von Eve Thermo wurde verbessert.

Eve Light Strip unterstützt nun autonome Zeitpläne.

Die Anzeige von zusätzlichen Informationen in der Raumansicht für Eve Degree & Eve Room wurde optimiert.

Eve Door & Window erhält Thread-Update

Im November dieses Jahres hatte Eve System Thread-Unterstützung für seine HomeKit-Produkte angekündigt. Am heutigen Tag fällt der Startschuss für Eve Door & Window.

Eve Door & Window - Smarter Kontaktsensor für Türen & Fenster (Dt. Markenqualität), Mitteilungen... Eve Door & Window erkennt, ob Ihre Tür oder Ihr Fenster offen oder geschlossen ist

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Erhalten Sie Mitteilungen, sobald sich der Status ändert

Ab sofort unterstützt die aktuelle Generation von Eve Door & Window die zukunftssichere Netzwerktechnologie Thread. Mit HomePod mini wird dieser Standard das Smart Home schneller und zuverlässiger als je zuvor machen. Das kostenlose Firmware-Update steht in der Eve App zum Download bereit und kann installiert werden, wobei Eve 5.0 vorausgesetzt wird.

Thread ist eine moderne Netzwerktechnologie, die Smart Home-Geräte untereinander vernetzt. Sie ergänzt die beiden Standards WLAN und Bluetooth, mit denen HomeKit-Geräte bis jetzt kommunizieren.

Das große Plus von Thread ist Mesh: Lichter, Thermostate, Steckdose, Sensoren etc. sprechen nicht nur direkt mit der Steuerzentrale, sondern auch untereinander — ein Thread-Netzwerk ist daher nicht von einem zentralen Knotenpunkt, wie z.B. einer Bridge, abhängig. Fällt ein Gerät aus, wird über das nächste kommuniziert. Je mehr Thread-Geräte, desto stabiler ist das Mesh-Netzwerk. Und Thread ist, neben WLAN und Bluetooth, eine der Säulen des kommenden Standards Connected Home over IP (CHIP), den Amazon, Apple, Google, die Zigbee Alliance und viele weitere Smart Home-Hersteller gerade erarbeiten.

Eve Door & Window wird nicht das einzige Produkt sein, welches das Thread Update erhält. Am Firmware-Update für die aktuellen Generation von Eve Energy EU, Eve Thermo und Eve Aqua wird aktuell gearbeitet. Im Laufe des kommenden Jahres wird die gesamte drahtlose Produktfamilie auf eine Thread-fähige Chip-Plattform umziehen

Angebot Eve Energy - Smarte schaltbare Steckdose (deutsche Markenqualität), TÜV-zertifiziert,... Leuchten und Geräte per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder Taste ein- und ausschalten

Zeitpläne zur einfachen Automation von Geräten - unabhängig von iPhone und Internet

Angebot Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat mit LED-Display, automatischer Temperatursteuerung, keine... Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen...

Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen