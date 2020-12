Microsoft hat seinen Edge-Browser aktualisiert. Das Update bringt den nativen Support für M1-Macs (Apple Silicon). Dadurch kann der Browser die volle Leistung des neuen Apple Prozessors nutzen.

Microsoft hat über seinen Edge-Entwickler Twitter-Kanal kommuniziert, dass ein Update für den Edge-Browser bereit steht, damit dieser die M1-Macs nativ unterstützt. Welche Leistungsverbesserungen das Update auf M1-Macs mit sich bringt, ist nicht klar. Allerdings dürfte dies spürbar sein, da der Browser nach dem Update auf Apple Silicon Macs nicht mehr über die „Zwischenebene“ Rosetta 2 ausgeführt wird.

Safari ist selbstverständlicherweise von Tag 1 an für Apple Silicon Macs optimiert. Nachdem zunächst Chrome das passende Update erhielt, wurde auch kürzlich Firefox geupdatet. Nun steht auch für Microsoft Edge eine Aktualisierung zur Verfügung.

You asked, and we delivered! 💪 Native support for Mac ARM64 devices is now available in our Canary channel. Download it today from our Microsoft Edge Insiders website! https://t.co/qJMMGV0HjU

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) December 16, 2020