Mark Gurman von Bloomberg gilt in der Szene als ein sehr gut unterrichteter Apple-Insider. Nun äußert er sich erneut zur kommenden AppleTV-Generation. Unter anderem spricht er davon, dass das Gerät von Apple auf 2021 verschoben wurde.

Der für gewöhnlich gut unterrichtete Mark Gurman greift das Thema AppleTV auf und verweist auf einen Artikel aus August dieses Jahres. In diesem schrieb er

Nun spricht er davon, dass AppleTV ursprünglich für dieses Jahr geplant war, Apple das Gerät auf 2021 verschoben hat. Beim Funktionsumfang nennt er keine Veränderungen zu einer Einschätzung aus August.

The new Apple TV was originally slated for this year, but was delayed till 2021. Look for a new remote with Find My support, and a faster processor + gaming focus. Also, the UI is getting pretty stale at this point too compared to Google. August story: https://t.co/5IGYm8tbNr

— Mark Gurman (@markgurman) December 16, 2020