Die AirPods Max verfügen über keinen Ein-Aus-Schalter. Kurzum: Die Kopfhörer sind immer eingeschaltet (solange es der Akku hergibt). Als Apple die AirPods Max in der vergangenen Woche ankündigte, gab der Hersteller zu verstehen, dass die Kopfhörer mit einem Smart Case ausgeliefert werden und die AirPods Max in einem Low Power Modus schalten, wenn sie im Case stecken. Allerdings blieben ein paar Fragen offen. Wie hoch ist der Stromverbrauch im Case? Wieviel Strom verbrauchen die AirPods Max, wenn sich nicht im Case stecken? Gibt es unterschiedliche Energiesparmodi?

In den vergangenen Tagen haben wir euch bereits auf allerhand Support Dokumente rund um die AirPods Max aufmerksam gemacht. Ein Support Dokument, welches sich mit dem Aufladen der AirPods Max sowie der Akkulaufzeit beschäftigt, wurde nun noch einmal aktualisiert, um offene Fragen zu beantworten.

Apple klärt über das Verhalten der Kopfhörer und die Akkulaufzeit wie folgt auf

Wenn ihr die AirPods Max absetzt und 5 Minuten lang unbewegt liegen lasst, werden sie in einen Energiesparmodus versetzt, um die Batterieladung zu schonen. Nach 72 Stunden stationären Liegens außerhalb des Smart Case wechseln eure AirPods Max in einen Energiesparmodus, in dem Bluetooth und Find My ausgeschaltet werden, um die Akkuladung noch stärker zu schönen.