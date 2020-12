Im September dieses Jahres ist Teheran exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Das Staffelfinale der 1. Staffel wurde längst ausgestrahlt. Dies hält Apple jedoch nicht davon auf, für die Thriller-Serie die Werbetrommel zu rühren.

Apple veröffentlicht „Tehran — Conversations With A Real Spy: Essential Tradecraft“

„Tehran“ erzählt die aufregende Geschichte einer Mossad-Agentin, die sich auf einer gefährlichen Mission in Tehran befindet. In der Serie sind die junge israelische Schauspielerin Niv Sultan („Flawless“, „She Has It“, „Temporically Dead“), Shaun Toub („Homeland“, „Crash“) und die internationalen Stars Navid Negahban („Homeland“, “ Legion “,„ Aladdin “), Shervin Alenabi („ Bagdad in meinem Schatten “), Liraz Charhi („ Ein spätes Quartett “) und Menashe Noy („ Große böse Wölfe “,„ Gett: Der Prozess gegen Viviane Amsalem “) zu sehen.

In der Videobeschreibung heißt es

Ein Spion weiß, wie man Informationen extrahiert. Hör dir einen echten ehemaligen Spion an, Yola Reitman, und diskutiere, wie man wichtige Informationen sammeln kann und wie Tamar sie in dem neuen Spionagethriller Teheran einsetzt.