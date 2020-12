Wer bei macOS nicht die automatische Aktualisierung nutzen möchte, konnte bisher auf die gleichen Updates auch als eigenständige Installationspakete zugreifen. Die Update-Pakete stehen normalerweise auf Apples Webseite zum Herunterladen zur Verfügung. Möglicherweise hat Apple seine Tradition beendet, eigenständige Update-Versionen von macOS für Nutzer zur Verfügung zu stellen.

Wie Mr. Macintosh bemerkt hat, gibt es keine eigenständigen Updater für macOS 11.1 oder 11.0.1, obwohl am 16. Dezember eigenständige Pakete für macOS Catalina und Mojave Sicherheitsupdates bereitgestellt wurden.

Manual downloadable delta and combo updates for Big Sur are no longer available. I will let our resident #MacAdmins expert explain 👇

„If you have a need for individual downloads for Big Sur delta/combo updaters – please make sure that’s filed in an official capacity with us“ 🐸

— Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) December 17, 2020