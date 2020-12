Disney+ meldet sich regelmäßig alle vier Wochen zu Wort, um einen Ausblick darüber zu geben, welche Neuheiten uns im Folgemonat erwarten. Nun gibt es die Ankündigung für Januar 2021. Auch einen kleinen Ausblick auf Februar gibt es bereits. Disney+ präsentiert Star. Star wird in Europa und einigen anderen internationalen Märkten am 23. Februar 2021 als vollständig integrierter Teil von Disney+ gelauncht werden. In der der eigens geschaffenen sechsten Welt erwarten den Disney+ Abonnenten eine umfangreiche Sammlung von General Entertainment Filmen und Serien, Dokumentationen und vieles mehr aus den Disney Kreativstudios, die das aktuell verfügbare Angebot verdoppelt. Der Start von Star bringt gleichzeitig eine Preiserhöhung von 6,99 Euro auf 8,99 euro mit sich. Hier geht es direkt zu Disney+.

Disney Originals

1. Januar

Neustart -> Erde an Ned (Staffel 1, Episoden 11 – 20)

8. Januar

Neustart -> Marvel Studios Legends: „Marvel Studios: Legends“ ist eine spannende Auffrischung über die verschiedenen Helden und Bösewichte, die in den mit Spannung erwarteten Streaming-Serien, die auf Disney+ Premiere feiern, auftreten und bereitet den Weg für die kommenden Abenteuer vor. Die ersten beiden Folgen behandeln Wanda Maximoff und Vision.

15. Januar

Neustart -> WandaVision

22. Januar

Neustart -> Pixar Popcorn (Staffel 1, alle Episoden): Holen Sie sich einen schnellen Pixar Snack! Diese Sammlung von Kurzfilmen zeigt die Lieblingsfiguren in ganz neuen, kurzweiligen Geschichten. Von Pixar Animatoren speziell für den Pixar Spaß zwischendurch.

WandaVision – Neue Episode

26. Januar

WandaVision – Neue Episode







Disney+: neue Katalog Titel

1. Januar

Bear Grylls: Stars am Limit (Staffel 5) – National Geographic

Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte

Epic – Verborgenes Königreich

Haie – Die ultimativen Jäger – National Geographic

Im Reich der Riesenhaie – National Geographic

8. Januar

Die wilden Kerle 1-5

Hammerhaie hautnah – National Geographic

15. Januar

Brain Games (Staffel 7) – National Geographic

Dr. Dolittle 3

Notre-Dame: Kampf gegen die Flammen – National Geographic

22. Januar

Amelia Earhart – Suche nach einer Legende – National Geographic

Drumline – Halbzeit ist Spielzeit

Manolo und das Buch des Lebens

PJ Masks – Pyjamahelden (Staffel 3)

Vier zauberhafte Schwestern

29. Januar