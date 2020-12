Als die AirPods Max zum ersten Mal in die Hände von Rezensenten gelangten, wiesen viele darauf hin, dass es keine Möglichkeit gibt, die Kopfhörer auszuschalten. Wenn ihr die AirPods Max in das Smart Case legt, werden sie sofort in einen Energiesparmodus versetzt. Wie sich nun in Tests herausstellte, ist die Akkulaufzeit auch ohne den Einsatz im Smart Case sehr beeindruckend. Darüberhinaus haben sich die Lieferzeiten im Apple Online Store verbessert.

AirPods Max ohne Smart Case

Viele Nutzer sind es gewohnt drahtlose Kopfhörer auszuschalten, wenn sie diese nicht benutzen, um den Akku zu schonen. Aus diesem Grund haben viele ihre Besorgnis über das Fehlen einer Einschalt- bzw. Ausschalttaste bei den AirPods Max geäußert. Wer Apples neue Kopfhörer nicht immer in das Smart Case verstauen will, um Akkulaufzeit zu sparen, kann nun entspannt seine AirPods Max einfach beiseitelegen, wenn er sie nicht benutzt. Wie einige Tests zeigen, unterscheidet sich der Energieverbrauch gar nicht so sehr, wenn die AirPods Max ohne Smart Case beiseite gelegt werden.

MacRumors wollte es genau wissen und führte mehrere Tests mit den AirPods Max durch und stellte dabei fest, dass nach vier Stunden, in denen die Kopfhörer mit ihrem iPhone verbunden und unbenutzt waren, der Akku insgesamt drei Prozent entleert war. Im Vergleich dazu entleerten sich die AirPods Max über einen Zeitraum von vier Stunden um ein Prozent, wenn sie im Smart Case aufbewahrt wurden.

Während es also sicherlich von Vorteil ist, die AirPods Max im mitgelieferten Smart Case aufzubewahren, so wirkt sich der Verzicht auf das Smart Case nicht so sehr auf den Akkustand aus, wie zuvor befürchtet wurde. Nähere Informationen gibt Apple in einem neuen Support-Dokument.

Lieferzeit der AirPods Max verbessert sich

Kurz nach dem Verkaufsstart der AirPods Max schoss die Lieferzeit der neuen Apple Kopfhörer auf 12 bis 14 Wochen. Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass sich die Lieferzeit auf 8 bis 10 Wochen gebessert hat.