Vor wenigen Tagen hatte Amazon eine Aktion gestartet, bei der ihr 15 Prozent Extra-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten erhaltet. Da die Rabatt-Aktion nur noch bis heute Abend (20.12.2020 23:59 Uhr) läuft, möchten wir euch noch einmal auf diese hinweisen, um euch die Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren.

Letzte Chance: iTunes Karten mit 15 Prozent Bonus bei Amazon

Am heutigen Tag läuft die aktuelle iTunes Karten Promo bei Amazon aus. Ihr erhaltet 15 Prozent Extra-Guthaben beim Kauf von iTunes Karte. Ruft die Angebotsseite bei Amazon auf, legt den die iTunes Karte eurer Wahl in den Warenkorb und schließt den Bestellprozess ab. Fertig. Hier gibt es alle Informationen zur Aktion.

In den Angebotsbestimmungen heißt es

Das Angebot ist vom 14.12.2020 bis 20.12.2020 gültig. Das Angebot ist gültig für Codes für den App Store und iTunes im Wert von 25€, 50€ oder 100€ sowie für variable Codes für den App Store und iTunes im Wert von 25€ oder höher, die unter amazon.de erworben werden. Nur nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht. Apple behält sich das Recht vor, die Aktion ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Der Bonusbetrag wird der Apple-ID der einlösenden Person beim Einlösen einer qualifizierten Geschenkkarte gutgeschrieben. Codes müssen bis zum 03.01.2021 eingelöst werden, um den Bonus zu erhalten. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Aktion ist eine gültige Apple-ID. Es gelten zusätzlich die AGB, einsehbar auf: apple.com/de/go/legal/gc. (C) 2020 Apple Distribution International Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Falls ihr noch das passende Weihnachtsgeschenk für euch oder jemand anderen sucht, so denkt über eine iTunes Karte nach. Vermutlich gibt es keine einfachere und bequemere Möglichkeit, sich iTunes Karten mit Bonus-Guthaben zu sichern.

Das iTunes Guthaben könnt ihr zum Kauf von Musik, Apps, TV-Serien, Filmen etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore einsetzen. Aber auch In-App-Käufe, iCloud-Speicherpläne, Apple Music, Apple One, Apple TV+ und Apple Arcade könnt ihr so bezahlen.

Neben der App Store & iTunes Karte Karte bietet Amazon aktuell Rabatt-Aktionen zu folgenden Geschenkkarten an: Spotify, DAZN und Foot Locker.