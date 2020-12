WISO Steuer 2021 (Steuerjahr 2020) als Amazon Last Minute Angebot. Am heutigen Tag stellt der Online Händler die WISO Steuersoftware für das Steuerjahr 2020 in den Fokus und reduziert diese vorübergehend im Preis.

WISO Steuer 2021 nur 20,99 Euro (PC und Mac)

Die Weihnachtszeit ist sicherlich nicht die richtige Zeit, um sich mit der Steuererklärung zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz kann man sich jetzt die entsprechende Software zum Vorzugspreis sichern und die Steuererklärung zu einem späteren Zeitpunkt erledigen.

Amazon nutzt den heutigen Sonntag, um die WISO Steuersoftware 2021 (für das Steuerjahr 2020) in den Fokus zu rücken und an der Preisschraube zu drehen. Ihr erhaltet WISO Steuer Mac 2021 und WISO Steuer Sparbuch (PC) 2021 zum Preis von nur 20,99 Euro.

Das Jahr 2020 neigt sich langsam aber sicher seinem Ende entgegen, früher oder später steht das leidige Thema der Steuererklärung an. Erfreulicherweise gibt es nützliche Software, die einen bei der Erstellung der Steuererklärung unterstützt. Die Buhl Data GmbH hat mit WISO Steuer Mac 2021 (Steuerjahr 2020) vor wenigen Tagen eine neue Version ihrer Steuersoftware für den Mac (und Windows) auf den Markt gebracht und diese punktuell verbessert.

Selbst wenn ihr noch nicht vorhabt, in in den kommenden Tagen eure Steuererklärung zu erledigen, dann könnt ihr euch schon jetzt die Software mit Rabatt sichern. Die Steuererklärung könnt ihr dann bequem im nächsten Jahr erledigen.

Angebot WISO Steuer-Sparbuch 2021 (für Steuerjahr 2020 | PC Aktivierungscode per Email) WISO Steuer-Sparbuch 2021 Abgabe als amtlich anerkannter Ausdruck oder per Internet (ELSTER)...

Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2020 mit allen Einkunftsarten. EÜR, Umsatz- und...