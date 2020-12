Der heutige Tag bringt eine neue Aktion im Rahmen der Appel Aktion „2020 Countdown: 31 Tage, 31 Angebote“ dar. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr „The Gentlemen“ zum Preis von nur 3,99 Euro.

Heute im Programm: „The Gentlemen“ für nur 3,99 Euro

Apple nutzt den gesamten Dezember, um Tag für Tag einen Blockbuster zum Vorzugspreis in den Fokus zudrücken. Am heutigen 22. Dezember hat sich Apple für Guy Ritchies Gangsterkomödie „The Gentlemen“ entschieden. Ihr erhaltet den Film nur heute für 3,99 Euro.

In der Filmbeschreibung heißt es